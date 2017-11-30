Çin ordusundan 'tatbikat' açıklaması

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, ülkenin Kuzey Kore sınırına yakın bölgelerinde düzenlenen askeri eğitim tatbikatının, "hiçbir ülkeyi hedef almadığını" bildirdi.

"HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR"

Sözcü Vu, başkent Pekin'de düzenlediği aylık basın toplantısında, Çin'in kuzeydoğusunda, Kuzey Kore sınırına yakın Horçin kırsalında düzenledikleri eğitim tatbikatlarına ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Söz konusu tatbikatın yıllık olağan program çerçevesinde yapıldığının altını çizen Vu, "Hiçbir ülkeyi hedef almıyor." ifadesini kullandı.

"ASKERİ GÜÇ BİR ÇÖZÜM DEĞİL"

Vu, Pyongyang'ın dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinin ardından "Kuzey Kore'ye askeri baskı uygulanması gerektiği" yönünde uluslararası kamuoyundaki söylemlere ilişkin ise "Askeri güç, Kore yarımadasındaki meselenin çözümü için bir seçenek değil." diye konuştu.

İki ülke arasındaki kara bağlantısını sağlayan ana güzergahlardan "Çin-Kuzey Kore Dostluk Köprüsü", sınırın Çin tarafında bulunan Dongdan kenti girişinden ulaşıma kapatılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, köprünün Kuzey Kore tarafındaki yol çalışması nedeniyle kapatıldığını belirterek, onarım bittikten sonra bu güzergahın tekrar ulaşıma açılacağını kaydetmişti.