Çin, Pakistan ve Afganistan arasında terörle mücadele iş birliği

Çin-Pakistan ve Afganistan temsilcileri Üçlü Stratejik Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi. Karşılıklı siyasi güven, güvenlik ve terörle mücadele ile Afganistan'da hükümet ve Taliban'ın uzlaşma süreci üzerine derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.

ÜÇLÜ MEKANİZMA OLUŞTURULDU

Çin ara buluculuk çalışmalarıyla üç ülke arasında geçen sene kurulan Çin-Pakistan-Afganistan üçlü mekanizması stratejik güvenlik konuları, terörle mücadele, ekonomi ve kalkınma konularına odaklanıyor.

Ayrıca Pakistan ile 585 kilometre, Afganistan ile 76 kilometre sınırı bulunan Çin, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol Projesine Afganistan'ın da dahil olması için çabalıyor.

Çin’in Pakistan ile 2016’da 43 yıllığına kiralamak için anlaştığı Gwador Limanı, Pekin yönetiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusuna çıkış kapısı olarak görülüyor. Pekin yönetimi, İslamabad yönetimiyle demiryolu, otoban ve alt yapı yatırımları konusunda iş birliğini artırırken, ABD’nin terör suçlamalarına karşı da Pakistan'ın yanında yer alıyor.

ÇİN'İN AFGANİSTAN HAMLELERİ BELLİ OLDU

Afganistan'ın Kuşak ve Yol'a dahil olması haricinde Pekin yönetiminin, yaklaşık değeri 1 trilyon dolar olarak ölçülen Afgan madenlerine de ilgisi bulunuyor. Bu bağlamda, China Metallurgical Group Corp. Firması'nın, 2007’de bir bakır maden rezervini 30 yıllığına kiralamak için Afgan tarafıyla yaptığı 3 milyar dolarlık anlaşma bulunuyor.

Bunun yanı sıra iki ülke arasında demiryolu da inşa edilirken, Pekin yönetimi, Afganistan'a milyon dolarlık yardım paketleri sunuyor.

Afganistan'a 2014'te yaklaşık 327 milyon dolar tutarında yardım sözü veren Çin'in, Afganistan’ın kuzeyindeki Bedahşan bölgesine de bir askeri üs inşa etmek için Afgan yetkililerle görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, Çin'in Afganistan ile askeri yardım ve iş birliği çabalarını ekonomik ve diplomatik yardımların üzerinde bir adım olarak değerlendiriyor.