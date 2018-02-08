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Çin polisi suçluları akıllı gözlükle yakalayacak

Çin polisi, yüz tanıma özelliği sayesinde aranan kişileri tespit etmeye yarayan akıllı gözlükleri kullanmaya başladı.

AA | 08.02.2018 - 11:27..
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Çin polisi, yüz tanıma özelliği sayesinde aranan kişileri tespit etmeye yarayan akıllı gözlükleri kullanmaya başladı.

7 ZANLI AKILLI GÖZLÜKLE YAKALANDI

Şüphelilerin bulunduğu veri tabanıyla bağlantılı olan gözlükler, kalabalık içerisinde aranan kişilerin tespitini oldukça kolaylaştırıyor.

Cincou şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanan akıllı gözlük sayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.

Çin polisi suçluları akıllı gözlükle yakalayacak

GÜVENLİK KAMERALARININ SAYISI ARTIRILIYOR

Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu Çin'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor.

Ülkedeki kameraların birçoğunda yüz tanıma teknolojisi de dahil olmak üzere yapay zeka kullanılıyor.

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