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Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyen yarışmacı şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster’deki yarışmacı, takıldığı soruyla ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 10:49..
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'Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı daha geceye damga vurdu. Bilgi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan 26 yaşındaki Su Ayhan, baraja doğru giderken kendisine "Çin Seddi nerededir?" sorusu yöneltildi.

Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyen yarışmacı şaşırttı

SEYİRCİLERİN SADECE YÜZDE 51’İ ÇİN DEDİ

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Hindistan şıkları arasında kararsız kalan Ayhan, cevabı bildiğini ancak kararsız kaldığını söyleyerek seyirci jokerinin kullandı. Seyircinin sadece yüzde 51'inin Çin cevabını vermesi nedeniyle doğru şıktan emin olamayan Ayhan, bu kez de telefon jokerini kullandı.

'Çin Seddi nerededir?' sorusuna 2 joker kullanan yarışmacı VİDEO

TELEFON JOKERİ KURTARDI

Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi. Yarışamacının iki jokerini harcayarak bilebildiğ soru, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çin Seddi Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Çin Seddi’nin nerede olduğunu bilemeyen yarışmacı şaşırttı

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