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Çin Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

Çin, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacağını açıkladı.

AA | 04.08.2018 - 02:02..
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Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Sri Lanka Merkez Bankası, Çin Kalkınma Bankası'nın 1 milyar dolarlık krediye onay verdiğini duyurdu.

TARİHİ İPEK YOLU İÇİN ÖNEMLİ ROLE SAHİP

Kredinin 500 milyon dolarlık ilk diliminin bu ayın sonunda, geriye kalanının ise ekim ayında ödeneceği belirtildi.

Merkez Bankası, 8 yıl vadeli kredi için ilk 3 yılda ödeme yapılmayacağını, borcun geri kalan dönemde yıllık yüzde 5,25 faizle geri ödeneceğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Indrajit Coomaraswamy, Çin'in Kuşak ve Yol projesindeki kritik coğrafi konumundan ötürü Sri Lanka'yı stratejik bir ortak olarak gördüğü için mali desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

ÖZEL SEKTÖRDEN İLAVE GELECEK

Coomaraswamy,  "Panda Bonoları" olarak adlandırdıkları tahvillerle Çin özel sektöründen 200 ila 250 milyon dolar daha ilave finansman sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Sri Lanka geçen yıl liman inşaatı projesi için Çin'den aldığı 1,4 milyar dolar krediyi geri ödeyemediği için stratejik limanını, Çin hükümetine borcuna karşılık olarak 99 yıllığına kiralamayı kabul etmişti.

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