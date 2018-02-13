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Çin, Suriye'nin yeniden inşasına talip

Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çiencin, ülkesinin Suriye'nin yeniden inşasında aktif bir rol üstleneceğini belirtti.

AA | 13.02.2018 - 06:04..
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Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çiencin, Şam'daki Muvasat Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaretinin ardından Şinhua ajansına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin gelişimi ve yeniden inşası için yapılacak çalışmalara odaklanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"SURİYE HÜKÜMETİ VE HALKINA DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

"Suriye'nin yeniden inşası için bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği içerisinde çalışacaklarını" söyleyen Çi, "Bence Çin, ilerleyen süreçte Suriye hükümeti ve halkına daha fazla destek olacak, daha çok yardım sağlayacak ve Suriye'nin yeniden inşasında etkin rol oynayacak." dedi.

ÇİN'İN SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞI YOK

Çinli 30 iş adamının nisan ayından bu yana Suriye'ye giderek ülkenin yeniden inşası için yatırım fırsatları aradığı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) daimi üyelerinden biri olan Çin, Suriye ile ilgili BMGK'da yapılan kritik yedi karar oylamasında da çekimser oy kullanmıştı.

Diğer yandan Çin'in, Suriye'de halen askeri varlığı bulunmuyor.

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