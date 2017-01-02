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Çin terörle mücadelede Türkiye’yle işbirliğini artıracak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, terörle mücadele konusunda Ankara’yla işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

02.01.2017 - 18:31
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Yeni yılda İstanbul’daki bir gece kulübünde meydana gelen saldırının ardından Türkiye’ye başsağlığı dileklerini ileten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, terörle mücadele konusunda Ankara’yla işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

SALDIRIYI KINADI

BMGK'dan Reina saldırısına kınama Çin Başbakanı Li Keqiang’ın Türk mevkidaşı Binalı Yıldırım’a gerçekleştirdiği konuşma ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na gönderdiği mektubun ardından, Çin Devlet Başkanı Şi de yeni yılda yaşanan terör saldırısıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Xinhua haber ajansında yer alan habere göre Şi, “Çin, saldırıyı güçlü şekilde lanetliyor ve her türlü teröre karşı olduğunun altını çiziyor. Çin, terörü ortak şekilde engelleme ve tehditlere tepki gösterme konusunda Türkiye ve tüm uluslararası toplumla işbirliğini artırma niyetindedir” dedi.

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