Çin ile ABD'nin ticaret savaşı çözüme kavuşuyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in de aralarında yer aldığı ABD heyetini başkent Pekin’de Çinli yetkililerle görüştü.

ÇÖZÜM İÇİN MEKANİZMA KURULACAK

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmesinin ticarette tırmanan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla bir mekanizma kurmak üzere bir anlaşmayla sonlandığı bildirildi.

İki tarafın görüşmelerde, ABD’nin Çin’e ihracatının artırılması, hizmet ticareti, fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve tarifeler ile tarife dışı tedbirlerin nasıl kullanılacağına dair konuları tartıştığı belirtildi. Görüşmede bazı konularda fikir birliğine varıldığını ancak detayların sağlanmadığı ifade edildi.

ABD heyetinin bu akşam Pekin’den ayrılacağı bildirildi.