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Çin ve Azerbaycan halk oylaması için sandık başında

Çin ve Azerbaycan'daki Türk seçmenler, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

09.04.2017 - 09:52
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Çin’deki Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

Ülke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 21.00’a kadar sürecek.

Çin ve Azerbaycan halk oylaması için sandık başında

AZERBAYCAN'DA 7 SANDIK KURULDU

Azerbaycan'da da seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 08.00'da oy kullanmaya başladı. Halk oylaması için, Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.

Çin ve Azerbaycan halk oylaması için sandık başında

Azerbaycan'da, başkent Bakü'de 5 bin 832, Gence'de 213 ve Nahçıvan'da 234 olmak üzere 6 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi 20.00'e kadar devam edecek. Bakü'de halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi.

Çin ve Azerbaycan halk oylaması için sandık başında

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