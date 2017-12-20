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Çin ve Rusya'dan ABD'ye soğuk savaş suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, Rusya'dan sonra Çin'in de tepkisini çekti.

Detay Haber | 20.12.2017 - 07:58..
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Çin ve Rusya'dan ABD'ye soğuk savaş suçlaması

Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying tarafından Salı günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'ne, Çin'in stratejik hedeflerini engellemeye çalışmaktan vazgeçme ve modası geçmiş Soğuk Savaş mantığını terk etme çağrısı yapıyoruz. Yoksa kendisine ve başkalarına zarar verecektir."

Rusya ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan strateji belgesini, "emperyalist ve tek kutuplu bir dünya düşüncesinin ürünü" olarak değerlendirdi.

ABD'DEN ÇİN'E "HIRSIZLIK" SUÇLAMASI

68 sayfalık belgede Çin, "ABD'nin Asya'daki varlığını ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor.

Pekin hükümetinin, "veri hırsızlığı yaptığı" iddiası ve "otoriter yönetim sistemini yaymaya çalıştığı" ifadesi de belgede yer alıyor.

Çin ise belgede yer alan değerlendirmelerin, gerçekleri çarpıttığını ve ülkenin barışçıl gelişmesini hedef aldığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying, "Çin hiçbir zaman kendi gelişimini başka ülkeleri harcama pahasına planlamaz" dedi.

Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında, meşru haklarından ve çıkarlarından vazgeçmeyeceklerini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında Çin'e yaptığı resmi ziyarette gösterişli bir şekilde karşılanmış ve ağırlanmıştı.

Buna karşın iki ülke arasında özellikle ticaret konusunda gerilim giderek artıyor.

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