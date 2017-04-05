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Çin, yeni özel ekonomik bölge kuracak

Çin’in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana "Şiongan" adında özel ekonomik bölge kurulacak.

05.04.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. Projeler

Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına kurulacak yeni ekonomi bölge, Pekin ile Tiencin kenti ve Hıbey eyaleti arasında koordineli kalkınma sağlayacak.

Çin, yeni özel ekonomik bölge kuracak

HAVA KİRLİLİĞİ VE TRAFİĞE ÇÖZÜM OLACAK

Ülkenin güneyindeki Şıncın ve Şanghay’ın doğusundaki Pudong ekonomi alanlarıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına hız kazandıracağı belirtilen Şiongan'ın, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağı kaydedildi.

Şiongan'ın, Çin’in kuzeyinde bulunan başkent Pekin ve Tiencin kenti ve Hıbey eyaletindeki mevcut nüfus artışının dizginlenmesi, hava kirliliği ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenirken, yeni bölgenin kurulması sonrası Pekin’in hizmet sektörüne odaklanacağı bildirildi.

Çin, yeni özel ekonomik bölge kuracak

2 BİN KİLOMETRELİK ALANA İNŞA EDİLECEK

Fütüristik yapıda inşa edilecek Şiongan, kısa vadede 100 kilometrekarelik alana kurulacak. Orta ve uzun vadede ise bu alan 2 bin kilometrekareye kadar genişletilecek.

Bu arada, Pekin’in güneybatısındaki Şiongşien, Rongçıng ve Anşin ilçelerini içine alacak yeni bölge için arazi ve emlak fiyatlarının yaklaşık iki kat artması nedeniyle spekülasyonların önüne geçmek üzere gayrimenkul alım satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

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