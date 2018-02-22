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Çin Yeni Yılı kutlamalarında 51 kişi öldü

Çin'de "Çuncie" (Bahar Bayramı-Yeni Yıl) için verilen bir haftalık tatilde havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda 51 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 22.02.2018 - 14:16..
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Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı kutlamaları sırasında ateşlenen havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda ülke genelinde 51 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çin Yeni Yılı kutlamalarında 51 kişi öldü

HAVAİ FİŞEKLER YÜZÜNDEN ÖLDÜLER

Yeni yıl kutlamalarında yapılan havai fişekli etkinlikler can aldı. Kontrolsüz olarak ateşlenen çatapatlar ülke çapında 51 kişinin ölümüne neden olurken, 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

9 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Tatil ilan edilen 15-21 Şubat'ta havai fişek ve çatapatlar sonucu ülke genelinde 12 bin yerde yangın çıktığı ve toplam maddi zararın 57 milyon yüen (yaklaşık 9 milyon dolar) olduğu belirtildi.

ÇİN'DE YENİ YIL KUTLAMALARI

Çin'de 16 Şubat'ta 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'na girilmişti. Yeni yıl kutlamaları sırasında Çinliler, havai fişek ve çatapatlarla "kötü ruhları" kovuyor.

Hava kirliliği, yangın ve güvenlik endişeleriyle 400'den fazla şehirde havai fişek gösterileri yasaklanmıştı. Ancak kırsal bölgelerde bu gelenek, halen yaygın olarak yaşatılıyor.

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