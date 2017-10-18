Cinayet sanığı: 2 kişiyi öldürdüğümü tesadüfen öğrendim

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 23 yaşındaki Samet Şut arkadaşı 20 yaşındaki Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile Hamza Arslan'ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İKİ GÜN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay sonrası Samet Şut, babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki 47 yaşındaki Mevlüt Morkoç'un evine gitti. Şut, kendisine uyuşturucu bulamayacağını söyleyip, "Samet senin için Hamza'yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran Morkoç'u bu kez yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut ise iki gün sonra gözaltına alındı.

"KEŞKE ONLAR BENİ ÖLDÜRSEYDİ"

Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Şut, çıktığı ilk duruşmada, "Hakim bey ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi." dedi. Mahkeme, duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





