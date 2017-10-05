taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.612
USD
3,5720
EURO
4,1947
ALTIN
146,39
PETR
56,8100

Cinayet sanığına tahrik indirimi

Bursa'da, kafasına bira şişesiyle vuran arkadaşını göğsüne bıçak saplayarak öldüren Hüseyin Satı'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

05.10.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde geçen nisan ayında meydana gelen olayda, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir parkta alkol alan otobüs firmasında muavin olarak çalışan Hüseyin Satı birlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Uğurcan Ceyhan ile iddiaya göre yanlarına gelen arkadaşları Mümin G.'nin kullandığı motosikletin kime ait olduğu konusunda tartışma çıktı.

Tartışma  kavgaya dönüşünce, Satı elindeki bira şişesini Veysel Uğurcan Ceyhan’ın kafasına vurdu. Bunun üzerine Veysel Uğurcan Ceyhan yanında taşıdığı ekmek bıçağını Hüseyin Satı'nın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan  Satı, kaldırıldığı devlet hastanesinde kurtarılamadı.

Cinayet sanığına tahrik indirimi

"KENDİMİ SAVUNURKEN ÖLÜME NEDEN OLDUM"

Olaydan sonra tutuklanan Veysel  Uğurcan Ceyhan hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan duruşmalarada Veysel Uğurcan Ceyhan, "Ben o akşam arkadaşım Özgü G. ile  parkta alkol alıyordum. Daha sonra motosiklet ile yanımıza Mümin G. ve Hüseyin geldi. Bu arada Özgür, Mümin'in kullandığı motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin de kavgaya karıştı. Ben onları ayırken arkamdan gelen Hüseyin bira şişesi ile kafama vurdu. Dönünce elinde kırılan bira şişesini gördüm. Şişenin ucu sivriydi. Korkudan bende kendimi korumak için yanımda taşadığım bıçağı ona salladım. İsabet etti. Ve hastanede öldü. Ben kendisini isteyerek öldürmedim. Kendimi savunurken ölümüne neden oldum." diye konuştu.

Cinayet sanığına tahrik indirimi

İYİ HAL VE TAHRİK NEDENİYLE CEZA İNDİRİMİ UYGULANDI

Veysel Uğurcan Ceyhan, son duruşmada daha önce verdiği ifadeyi tekrarladı. Mahkeme heyeti Ceyhan'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kavga sırasında kafasına şişe ile vurulmasını tahrik kabul etti. Sanığın duruşmadaki iyi halinide dikkate alan heyet bu cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cinayet sanığına tahrik indirimi

Cinayet sanığına tahrik indirimi

Cinayet sanığına tahrik indirimi

İlginizi Çekebilir
Bartın'da şüpheli poşetten kadın çantası çıktı
Bartın'da bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanına bırakılan mağaza poşeti, tedirginlik yarattı.
Özel İletişim Vergisi tek oran olarak düzenlendi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özel İletişim Vergisi'nde yapılan değişiklikleri açıkladı.
Güvenlik güçlerine İHA takviyesi
Silahsız ve silahlı İHA'larla son 9 ayda düzenlenen 562 operasyonda 1853 terörist öldürüldü.
Rize'de kartpostallık görüntüler
Rize'nin yüksek kesimlerine önceki gün yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

455
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

121
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

190
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM