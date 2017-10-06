Cinayet zanlısı 'Hak ettiği için öldürdüm' dedi

Geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Yusuf Çiçek, kendisine ait otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan Hasan Genç, yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek'in öldüğünü belirlerken, yaralanan arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

EŞİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından çalışma yapan polis, Hasan Genç'i saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Genç'in ifadesinde arkadaşı olan Yusuf Çiçek'i, eşine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

"HAK ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hasan Genç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında pişman olduğunu söyleyen Hasan Genç, gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna "Hak ettiği için" yanıtını verdi. Hasan Genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.