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Cinayet şüphelisi kamp yaparken yakalandı

Sakarya'da Remzi Akan'ı öldürdükten sonra Fethiye'ye giden Nihat Küçükbaşol, kamp alanında gözaltına alındı.

19.06.2017 - 07:50
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yol kenarında bir erkeğin kanlar içinde yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi.

7 KEZ BIÇAKLANMIŞ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişiye ait cesedin, Remzi Akan'a ait olduğu tespit edildi.

İTİRAF MESAJI

Cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan Ayşe S., resmi nikahsız birlikte yaşadığı Nihat Küçükbaşol'un kendisine gönderdiği itiraf mesajını jandarma ekiplerine gösterdi.

Jandarma, mesajda Akan'ı öldürdüğünü belirten Küçükbaşol'u yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Sakarya'da izini kaybettiren Nihat Küçükbaşol'un, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kabak Koyu'nda kamp kurduğunu tespit edince operasyon yaptı.

KAMP YAPIYORDU

Dün saat 23.30 sıralarında yakalanan Nihat Küçükbaşol gözaltına alındı. Koyda çadır kurarak kamp yaptığı belirlenen Küçükbaşol'un son 1 haftadan bu yana bir restoranda garson olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin çadırında yapılan aramada suç aleti bıçak bulunamadı.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen Nihat Küçükbaşol, Sakarya'dan gelecek jandarma ekiplerine teslim edilecek.

Cinayet şüphelisi kamp yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi kamp yaparken yakalandı


Cinayet şüphelisi kamp yaparken yakalandı

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