Suriyeliler bayram için ülkelerine akın ediyor

1 Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı Fethiye ilçesinde, Sakarya'da işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında aranan zanlı, koyda tatil yaparken yakalandı.

2 Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 asker gözaltında Örgütün asker yapılanmasına yönelik operasyonda bir üsteğmen, bir teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı

3 Çavuşoğlu: Avrupa Makedonya'yı örnek almalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya'da farklı etnik köken ve dini inanışa sahip insanların beraber yaşadığını belirtti.

4 Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı İki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

5 Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı İngiliz polisi, Londra'da yanan 24 katlı binadaki bazı dairelere ait fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

6 Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Video Hakem Sistemi, bir çok pozisyonda devreye girdi ve maçların sonucu değişti.