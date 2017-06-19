Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

Hendek ilçesindeki D-100 karayolunun kenarında 5 Haziran'da cesedi bulunan Remzi Akan'ın (65) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Nihat K'nin (45) Fethiye'de olduğu istihbaratı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatıldı.
Şüphelinin Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Koyda çadır kurarak kamp yapan Nihat K. gözaltına alındı.
Zanlının Ölüdeniz Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Sakarya'dan gelecek ekiplere teslim edileceği öğrenildi.