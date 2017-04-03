taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Adana'da ormanlık alanda cesedi bulunan Cem Atalmış'ın firari katil zanlısı Deniz Tekin, Diyarbakır'da pazarda alışveriş yaparken yakalandı.

03.04.2017 - 01:41
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış, iddiaya göre müşterisi olan Deniz Tekin tarafından inşaat halindeki bir binadan yatırım amaçlı daire almak üzere ikna edildi.

DAİRE SATIN ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPTI

Cem Atalmış da müteahhit ile görüşüp, 60 bin lira peşinat verip daireyi almak için anlaşma yaptı. Deniz Tekin, bir süre sonra müteahhitte giderek, "Daireyi almaktan vazgeçtik" diyerek parayı geri aldı. Durumdan haberi olmayan Cem Atalmış, farklı zamanlarda daire için Deniz Tekin'e 60 bin TL daha ödedi.

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Durumdan haberdar olan Atalmış, iddiaya göre konuşmak üzere Deniz Tekin ve kuzeni Mehmet Tekin'le birlikte merkez Çukurova İlçesi Salbaş Mahallesi yakınlarına gitti. O günden sonra eşinden haber alamayan Esma Atalmış'ın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, Cem Atalmış'ın Deniz Tekin ve Mehmet Tekin tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

10 GÜN SONRA CESEDİ ÇIKARILDI

İstanbul'un Silivri İlçesi'nde yakalanan Mehmet Tekin'in itirafı üzerine Atalmış'ın cesedi, olaydan yaklaşık 10 gün sonra gömülü bulunduğu yerden çıkartıldı. Atalmış'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, polis ise kayıp şüpheli Deniz Tekin'in peşine düştü. Bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Tekin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

2 GÜNLÜK ARAMA SONUCU YAKALANDI

Adana'dan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne kaçtığı tespit edilen Tekin'in yakalanması için Cinayet Büro ekipleri bölgeye gönderildi. Adana'dan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne gelen polis, 2 gün boyunca mahalle mahalle gezerek Deniz Tekin'in izini sürdü. 2 günlük çalışma neticesinde Tekin'in bulunduğu yeri belirleyen polis, bugün öğlen saatlerinde operasyon yaparak Deniz Tekin'i pazarda alışveriş yaptığı sırada yakalayarak Adana'ya getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen Tekin, gazetecilerin sorularını "Diyecek bir şeyim yok" diye yanıtladı. Tekin, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

31
Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

3
Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

0
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM