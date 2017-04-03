Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış, iddiaya göre müşterisi olan Deniz Tekin tarafından inşaat halindeki bir binadan yatırım amaçlı daire almak üzere ikna edildi.

DAİRE SATIN ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPTI

Cem Atalmış da müteahhit ile görüşüp, 60 bin lira peşinat verip daireyi almak için anlaşma yaptı. Deniz Tekin, bir süre sonra müteahhitte giderek, "Daireyi almaktan vazgeçtik" diyerek parayı geri aldı. Durumdan haberi olmayan Cem Atalmış, farklı zamanlarda daire için Deniz Tekin'e 60 bin TL daha ödedi.

Durumdan haberdar olan Atalmış, iddiaya göre konuşmak üzere Deniz Tekin ve kuzeni Mehmet Tekin'le birlikte merkez Çukurova İlçesi Salbaş Mahallesi yakınlarına gitti. O günden sonra eşinden haber alamayan Esma Atalmış'ın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, Cem Atalmış'ın Deniz Tekin ve Mehmet Tekin tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

10 GÜN SONRA CESEDİ ÇIKARILDI

İstanbul'un Silivri İlçesi'nde yakalanan Mehmet Tekin'in itirafı üzerine Atalmış'ın cesedi, olaydan yaklaşık 10 gün sonra gömülü bulunduğu yerden çıkartıldı. Atalmış'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, polis ise kayıp şüpheli Deniz Tekin'in peşine düştü. Bugün adliyeye sevk edilen Mehmet Tekin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 GÜNLÜK ARAMA SONUCU YAKALANDI

Adana'dan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne kaçtığı tespit edilen Tekin'in yakalanması için Cinayet Büro ekipleri bölgeye gönderildi. Adana'dan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne gelen polis, 2 gün boyunca mahalle mahalle gezerek Deniz Tekin'in izini sürdü. 2 günlük çalışma neticesinde Tekin'in bulunduğu yeri belirleyen polis, bugün öğlen saatlerinde operasyon yaparak Deniz Tekin'i pazarda alışveriş yaptığı sırada yakalayarak Adana'ya getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen Tekin, gazetecilerin sorularını "Diyecek bir şeyim yok" diye yanıtladı. Tekin, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.









