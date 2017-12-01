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Cinayet zanlısı 12 yıl sonra gözaltında

Antalya'da bir cinayet ile iki silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen zanlı, 12 yıl sonra yakalandı.

AA | 01.12.2017 - 15:46..
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Cinayet zanlısı 12 yıl sonra gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 21 Mart 2005'de Fikret Kuşçular'ı (50) öldürdüğü, ilerleyen zamanda iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla Hayati A'yı aramaya başladı.

SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU

Polis, Hayati A.'yı Kepez ilçesindeki evde gözaltına aldı. Zanlının yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği, sahte kimlik kullandığı ve dört çocuğunu da okula göndermediği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Evinde bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar ele geçirilen zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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