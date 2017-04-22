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Cinayet zanlısı 12 yıl sonra yakalandı

Aksaray'da 2005 yılında İmdat Uçan'ı öldüren Bülent Aslan, 12 yıl sonra Adana'da yakalandı.

22.04.2017 - 08:38
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adana

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 2005 yılında kuru bakliyat ticareti yapan patronu İmdat Uçan'ı (32) kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdükten sonra 2 bin 650 lirasını gasbetmekten hüküm giyen firari Bülent Aslan'ın (47) Adana'da saklandığı belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet hükümlüsünün merkez Seyhan ilçesindeki Gökçeler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan Aslan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

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