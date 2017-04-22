Cinayet zanlısı 12 yıl sonra yakalandı

Aralarında meslekten ihraç edilen bir emniyet müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sneijder ve Bruma'nın takımda kalacağını açıklarken, ilk transferi de duyurdu.

6

Paris'te son durum

Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli Belçika'da teslim oldu. Öte yandan yeni bir saldırı girişimi olmasından korkuluyor.