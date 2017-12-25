Cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2010 yılında Hakkari'nin Geçitli köyünde F.D'nin arazi ve mezra anlaşmazlığı yüzünden öldürülmesiyle ilgili aranan, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen R.K'nin akraba ziyareti için kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

SAHTE KİMLİK TAŞIYORDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce sokak ve istihbari çalışmalar sonucu R.K'nin İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çay ocağında olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli gözaltına alınmıştır.





25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."