taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.595
USD
3,7454
EURO
4,6553
ALTIN
163,84
PETR
70,8400

Cinayet zanlısı adliyeye yürüteçle geldi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, ortaklar arasındaki demirli silahlı kavga 1 kişinin ölüp 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

DHA | 25.01.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde 18 Ocak'ta plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem Kadaş arasında tartışma çıktı. Hüsnü Yaşar kardeşleri Nasih ve Aziz ile birlikte iş yerinde çalışırken, Serdem Kadaş otomobil ile geldi.

Cinayet zanlısı adliyeye yürüteçle geldi

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadaş, tabancayla Hüsnü Yaşar'ı vurdu. Bunun üzerine Nesin ve Aziz Yaşar, Kadaş'a demirle saldırdı. Demirli ve silahlı kavgada Kadaş, Nesin ve Aziz de yaralandı. Tabancayla vurulan Hüsnü Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı adliyeye yürüteçle geldi

SORULARI YANITLAMADI

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Serdem Kadaş, polis aracıyla Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Polislerin koluna girdiği Kadaş, yürüteçle, güçlük çekerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayetle ilgili soruları yanıtsız bırakan Kadaş, adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı adliyeye yürüteçle geldi

Cinayet zanlısı adliyeye yürüteçle geldi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

179
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

67
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

231
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

70
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

134
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

158
Temel Karamollaoğlu Afrin eleştirilerine yanıt verdi

Temel Karamollaoğlu Afrin eleştirilerine yanıt verdi

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM