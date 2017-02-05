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Cinayet zanlısı akaryakıt ücretini ödemeyince yakalandı

Antalya Manavgat'ta cinayet ve yaralama suçlarından aranan bir kişi yakalandı.

05.02.2017 - 02:08
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Ilıca Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna plakasız kapalı kasa araç ile gelen kişi, araç içindeki varillere 4 bin 820 lira değerinde bin litre motorin ve bin 410 lira değerinde 256 litre benzin aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, aracın camının iç kısmında ters vaziyetteki plakadan aracın plakasının 07 LND 24, aracı kullananın da K.Y. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, K.Y'yi Dikmen Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı. Zanlının ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan araç, boş yakıt varilleri ve araca ait iki adet plaka ele geçirildi.

K.Y.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesince basit yaralama ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme ve iki ayrı yaralama suçundan arandığı belirlendi.

Zanlı, Jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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