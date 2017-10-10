taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.242
USD
3,6857
EURO
4,3372
ALTIN
152,54
PETR
56,0500

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Bursa'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle arkadaşını öldüren Ömer Sabak ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.

10.10.2017 - 11:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa’da, merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Erciyes Sokak'ta oturan 26 yaşındaki Murat Kanşıray ile iddaya göre, eşi hakkında olumsuz konuşmalar yapan çocukluk arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Sabak arasında husumet oluştu. Aynı mahallede oturan iki arkadaş, geçen temmuz ayında kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ömer Sabak evine doğru giderken, öfkelenen Murat Kanşıray, bir süre önce internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp arkasından gittiği Sabak’a ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçmak isteyen Murat Kanşıray, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

"O GECE GAİPTEN SESLER DUYUYORDUM"

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Kanşıray’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen Kanşıray,"Ömer, cinayetten önceki sekiz aylık süreç içerisinde eşim hakkında ileri geri laflar  konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarı çıkınca kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti davayı ertelerken, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

İlginizi Çekebilir
50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış
Adana'da, 50 lira karşılığında hırsızlık yapan zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi
Van ile Siirt arasındaki yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, metrelerce yükseklikte bir çok riski göze alarak ekmek mücadelesi veriyor.
Kendisini gözaltına alan uzman çavuşla nişanlandı
Antalya'da gazeteci 25 yaşındaki Tuğçe Saraç, kendisini gözaltına alan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Yaşar Çam ile 1 yıl sonra nişanlandı.
PKK'lı teröristler, kadın temizlik işçisine saldırdı
Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan bir kadın, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

312
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

38
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

91
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

104
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM