Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm

Bursa’da, merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Erciyes Sokak'ta oturan 26 yaşındaki Murat Kanşıray ile iddaya göre, eşi hakkında olumsuz konuşmalar yapan çocukluk arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Sabak arasında husumet oluştu. Aynı mahallede oturan iki arkadaş, geçen temmuz ayında kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ömer Sabak evine doğru giderken, öfkelenen Murat Kanşıray, bir süre önce internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp arkasından gittiği Sabak’a ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçmak isteyen Murat Kanşıray, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

"O GECE GAİPTEN SESLER DUYUYORDUM"

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Kanşıray’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen Kanşıray,"Ömer, cinayetten önceki sekiz aylık süreç içerisinde eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarı çıkınca kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti davayı ertelerken, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.









