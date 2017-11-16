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Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

Eskişehir'de, ormanlık alanda ölü bulunan Kader Kaya'nın katili, "Yüzüme tükürüp hakaret edince sadece susturmak istedim." dedi.

16.11.2017 - 16:16
  1. Haberler
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Eskişehir'de, geçen yıl 28 Temmuz'da, amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden 17 yaşındaki Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

"BAYILDI SANDIM"

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, mahkeme heyetine yazılı ifadesini sundu. Yılmaz, yazılı ifadesinde şöyle dedi:

"Ben kesinlikle kasten öldürmek istemedim. Olay anında kendisi ile konuşmak istedim. Fakat o bana hakaret etti. Önce yüzüme tükürüp sonra da erkekliğime söz edince ben sadece kendisini susturmak istedim. Ben Kader Kaya'nın bayıldığını düşünerek olay yerinden ayrıldım. Ben böyle bir olay olduğundan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Çünkü ben de 2 evlat sahibiyim. Ben Kader Kaya'nın ailesinden ve mahkeme heyetinden çok özür diliyorum. Ailem ve 2 çocuğum dışarıda mağdur. Olay sırasında yanımda kimse yoktur. Karar yüce mahkeme heyetinindir."

Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı 11 Ocak 2018'e erteledi.

Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım

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