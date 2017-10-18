Cinayetten yargılanan kadına tahrik indirimi

Zonguldak'ta, geçen yıl 15 Ocak'ta, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak’ta meydana gelen olayda, Deniz Sesver, daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir'i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü.

Sesver, cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla polis merkezine giderek teslim oldu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Deniz Sesver, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Sesver'in akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu.

"TECAVÜZ ETTİ"

Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Sesver, mahkemede yaptığı daha önceki savunmasında, İstanbul'da oturan Mustafa Özdemir'in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından bir süre alıkoyduğunu, Zonguldak'a kaçınca peşinden gelip, geri götürmek istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanık Deniz Sesver'e, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.