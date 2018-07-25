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Çin'de 108 metrelik yapay şelalesi olan gökdelen yapıldı

Çin'in Guiyang şehrinde yapay şelalesi olan dev bir gökdelen inşa edildi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 13:25..
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Çin'in güney- batısında sıradışı bir gökdelen inşa edildi. Bu gökdelende asıl ilginç olan ise yapay bir şelalenin bulması.

Çin'de 108 metrelik yapay şelalesi olan gökdelen yapıldı

GÖKDELEN EKONOMİNİN MERKEZİNDE YÜKSELİYOR

108 metre yüksekliğe sahip olan gökdelen, şehrin ekonomi merkezinde yükseliyor. Yapay şelalenin geri dönüşümlü musluk suyu, yağmur suyu veya diğer kanallardan faydalandığı belirtiliyor.

Çin'de 108 metrelik yapay şelalesi olan gökdelen yapıldı İZLE

Çin'de 108 metrelik yapay şelalesi olan gökdelen yapıldı

"GÖKDELENİN 1 SAATLİK ELEKTRİK HARCAMASI 89 POUND"

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkili Cheng, "Gökdelen dört katlı yeraltı su depolama ve drenaj sistemine sahip. Bu şekilde su pompalanıyor ve geri dönüştürülüyor. Binanın bir saatlik elektrik harcaması 89 pound civarında. Elektrikten tasarruf etmek için ise şelale 10- 20 dakika boyunca durduruluyor." diye konuştu.

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