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Çin'de 2 bin yıllık antik kent bulundu

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yapılan arkeolojik kazılarda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen antik kentin kalıntılarına ulaşıldı.

AA | 23.02.2018 - 14:21..
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Çin'de 2 bin yıllık antik kent bulundu

fs

Şinhua ajansının haberine göre, kalıntılar, Çin'in Doğu Han Hanedanlığı (M.S. 50-220) döneminde inşa edilen Çin Seddi'nin 1,3 kilometre kuzeybatısında ortaya çıkarıldı.

HENDEKTEN OLUŞUYOR

Arkeologlar, antik kentin, dönemin Güney Hun birliklerini ele geçirmek için Doğu Han Hanedanlığı'nın hükümdarı tarafından inşa ettirildiğine inanıyor. Yaklaşık 210 hektarlık bir alanı kaplayan antik kent, 5 bin 850 metre uzunluğunda bir sur ve şehir surlarının dışındaki bir hendekten oluşuyor.

Bölgedeki kazılar sırasında ayrıca antik Çin'de kuzey etnik grupların kullandığı askeri düzende tasarlanmış yüzden fazla konut ve 32 metre çapında bir çadır bulundu.

HUN KÜLTÜRÜNE AİT ÖZELLİKLER TAŞIDI

Kazılarda ortaya çıkarılan bazı çanak ve çömleklerin dalga ve yay desenli olması dolayısıyla Hun kültürüne ait özellikler taşıdığı vurgulandı. Çin, Han Hanedanlığı döneminde Hunlar ile birkaç kez savaşmıştı.

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