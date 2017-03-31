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Çin'de 2 bin yıllık kent bulundu

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde derinliği 2,7, yüksekliği 2,5 metre olan iki bin yıllık daire şeklinde duvarlar bulundu.

31.03.2017 - 06:47
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Şinhua ajansının haberine göre, özerk bölgenin Lop Nur Çölü yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında derinliği 2,7, yüksekliği 2,5 ve  uzunluğu 300 metreyi bulan daire şeklinde duvarlar bulundu.

Kazılarda yan yana 7 mezarın yanı sıra bakır ayna ve kumaş parçalarına rastlandı. Bulunan duvar ve tarihi eserlerin İpek Yolu güzergahında yer alan eski  bir kente ait olduğu sanılıyor.

Çin'de 2 bin yıllık kent bulundu

Sincan Uygur Özerk Bölgesi arkeoloji Enstitüsü yetkililerinden Hu Şingcün, duvarların yıkıntıları arasında kırmızı söğüt dalı ve kamış parçaları bulunduğunu açıkladı.

Kazı sırasında çıkarılan parçalara karbon testi yapıldığını söyleyen  Hu, testlere göre, duvarların inşasının MS 25-220 yıllarına dayandığını belirtti.

Hu, Lop Nur bölgesinin, o tarihlerde Loulan Krallığı’na ev sahipliği yaptığına işaret ederek duvarların söz konusu krallığa ait olabileceği ihtimali  üzerinde durulduğunu sözlerine ekledi.

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