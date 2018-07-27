Çin'de 23 milyon insan selden etkilendi

Çin’de hayatı felç eden yağışlar bu yıl 28 bölgede sele sebep oldu, sel suları 23 milyon insanın hayatını etkilerken bugüne kadar 86 kişi yaşamını yitirdi.

ÇİN'DE BU YIL YAĞMURLAR FELAKETE SEBEP OLDU

Çin Afet Yardım Merkezi, selin 23 milyon insanı etkilediğini, bugüne kadar 86 kişi hayatını kaybederken 13 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

30 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Merkezi sözcüsü Zhang Jiatuan’ın yaptığı açıklamaya göre, sel suları sadece insani zarar vermemekle birlikte 2 milyon hektardan fazla tarım arazisine de zarar verdi ve 30 binden fazla evin yıkılmasına neden oldu.

250 MİLYON DOLAR PARA AYIRDILAR

Zhang Jiatuan, yağış sezonu boyunca 136 ekibin ülkedeki bin 216 su deposunu kontrol etmeleri için görevlendirildiğini ifade etti.

Su Kaynakları Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, felaketten etkilenen bölgeler için yardım merkezine 250 milyon dolar fon ayırdıklarını açıkladı.