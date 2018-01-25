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Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan topluluk

Çin'in Sanmenxia bölgesinde 4 bin yıllık yerleşim birimde insanlar yer altında yaşıyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:42..
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Sanmenxia bölgesi Çin'in en gizemli köyü olarak biliniyor ve bu köyde 4 bin yıldır yaşayan bir topluluk var.

Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan toplulukFotoğraf Kaynak: VCG

TOPLULUK 4 BİN YILDIR ORADA

Yer altında yaşayan bu topluluk, burada 4 bin yıldır ikamet ediyor. Ancak aralarından hâlâ bazıları modern yaşamak yerine yer altında yaşamayı tercşh ediyor.

Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan topluluk- FOTO GALERİ

10 BİN EV VAR

Bu yer altı yerleşim yerinin tarihinin Bronz Çağ'a kadar uzandığı iddia ediliyor. Neredeyse 10 bin evin bulunduğu bölgenin nüfusu da yavaş yavaş azalıyor.

Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan toplulukFotoğraf Kaynak: VCG

KIŞIN ORTALAMA SICAKLIK 10 DERECE

İlkel yaşamın hüküm sürdüğü bu evlerde kışın ortalama sıcaklık 10, yazın ise 20 derece olarak ölçülüyor. Bazı evlerde ise klima bile bulunuyor.

Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan toplulukFotoğraf Kaynak: VCG

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