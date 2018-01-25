Sanmenxia bölgesi Çin'in en gizemli köyü olarak biliniyor ve bu köyde 4 bin yıldır yaşayan bir topluluk var.

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TOPLULUK 4 BİN YILDIR ORADA

Yer altında yaşayan bu topluluk, burada 4 bin yıldır ikamet ediyor. Ancak aralarından hâlâ bazıları modern yaşamak yerine yer altında yaşamayı tercşh ediyor.

Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan topluluk- FOTO GALERİ



10 BİN EV VAR

Bu yer altı yerleşim yerinin tarihinin Bronz Çağ'a kadar uzandığı iddia ediliyor. Neredeyse 10 bin evin bulunduğu bölgenin nüfusu da yavaş yavaş azalıyor.

Fotoğraf Kaynak: VCG

KIŞIN ORTALAMA SICAKLIK 10 DERECE

İlkel yaşamın hüküm sürdüğü bu evlerde kışın ortalama sıcaklık 10, yazın ise 20 derece olarak ölçülüyor. Bazı evlerde ise klima bile bulunuyor.

Fotoğraf Kaynak: VCG