taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.07535
Euro
6.9852
Altın
1187.21
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.555

Çin’de 80 milyon yıllık dinozor fosilleri bulundu

Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinde 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

AA | 10.10.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

gwe

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

İNCELEME YAPILACAK

Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi. Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesi’ne gönderildi.

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, konuya ilişkin yumurta fosillerinin 80 milyon yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

NADİR BİR DURUM

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti. Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

239
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

342
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

147
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

65
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM