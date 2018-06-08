taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.624
USD
4,4812
EURO
5,2890
ALTIN
186,93
PETR
77,4400

Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

Çin'in güneyinde görevli bir ABD hükümeti çalışanının garip ses ve basınç hissettiği yönünde bildirimde bulunduğu belirtildi.

AA | 08.06.2018 - 01:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığının Çin'deki vatandaşlarına gönderdiği e-postada, Çin'deki bir ABD hükümet çalışanının, anormal ses ve basınç hissi yönünde bildirimde bulunduğu, ABD yönetiminin konuyla ilgili ülkedeki personelini bilgilendirdiği ifade edildi.

E-postada ABD Konsolosluğunun bulunduğu Guangcou'da ortaya çıkan duruma neyin yol açtığının ise henüz bilinmediği bildirildi.

Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

KÜBA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı benzer vakayı hatırlattı.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

108
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce kaçak güreşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce kaçak güreşiyor

56
Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

Çin'de ABD hükümeti çalışanı: Garip bir ses duydum

8
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

8
Trump: Kim Jong Un'u Beyaz Saray'a davet edebilirim

Trump: Kim Jong Un'u Beyaz Saray'a davet edebilirim

3
Kelebekler Vadisi’nde gezerken uçurumda mahsur kaldı

Kelebekler Vadisi’nde gezerken uçurumda mahsur kaldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM