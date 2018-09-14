taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Çin'de Afrika domuz vebası korkusu

Çin'in iki bölgesinde Afrika domuz vebası salgını tespit edildi.

AA | 14.09.2018 - 23:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin Tarım ve Kırsal İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 16, orta kesimindeki Hınan eyaletinde ise 148 domuzda söz konusu salgın tespit edildi.

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ BULUNMUYOR

Bakanlık, acil müdahale ekiplerini, 80’i ölü halde bulunan hayvanları imha etme ve salgın bulaşmış hayvanları da dezenfekte etmek için harekete geçirdi.

Ülkede Afrika domuz vebası salgınının ilk ortaya çıkışından itibaren 20 binden fazla domuz, veba nedeniyle itlaf edildi. Çin’de ilk salgın vakası Liaoning eyaletinde geçen ay ortaya çıkmış, daha sonra çok sayıda bölge ve eyalette görülmüştü.

Çin'de dün de atık maddelerin domuz besi yeminde kullanılması ve salgın tespit edilen eyaletlerden hayvanların başka yerlere nakledilmesi yasaklanmıştı.

Afrika domuz vebasının insanlara bulaşma riski bulunmuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

68
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

104
Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

8
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Yanlış yapana af yok

16
Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

Trump 200 milyar dolarlık vergi için çalışıyor

5
Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

7
CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

CHP'lilere göre AK Parti sol söylemle kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM