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Çin'de anaokulu açılışını direk dansıyla yaptılar

Çin'de anaokulunun açılışını direk dansı ile yapan müdür, tepki topladı.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 10:02..
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Çin'in Shenzhen şehrinde bir anaokulunda okulun ilk günü düzenlenen törene bir direk dansı sanatçısı da katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE DİREK DANSI

Gazeteci Michael Standaert tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların direk dansı performansını izlediği görülüyor.

Anaokulu açılışını direk dansıyla yaptılar İZLE

ÇOCUKLAR TÖRENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Ünlü müzik grubu Pussycat Dolls'un 'Buttons' şarkısıyla dans eden dansçı, çocukları dansıyla oldukça şaşırttı.

Çin'de anaokulu açılışını direk dansıyla yaptılar

MÜDÜR ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerden ve alınan tepkilerden sonra okul müdürü bir açıklama yaparak öğrencilerin velilerinden özür diledi.

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