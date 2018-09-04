Çin'de anaokulu açılışını direk dansıyla yaptılar

Çin'in Shenzhen şehrinde bir anaokulunda okulun ilk günü düzenlenen törene bir direk dansı sanatçısı da katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE DİREK DANSI

Gazeteci Michael Standaert tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların direk dansı performansını izlediği görülüyor.

Anaokulu açılışını direk dansıyla yaptılar İZLE



ÇOCUKLAR TÖRENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Ünlü müzik grubu Pussycat Dolls'un 'Buttons' şarkısıyla dans eden dansçı, çocukları dansıyla oldukça şaşırttı.

MÜDÜR ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerden ve alınan tepkilerden sonra okul müdürü bir açıklama yaparak öğrencilerin velilerinden özür diledi.