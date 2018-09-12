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Çin’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 43 yaralı

Çin’in Hunan eyaletinde hızla seyreden bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

İHA | 12.09.2018 - 21:02..
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Hunan’a bağlı Hengdong ilçesinde SUV tipi bir araç meydana hızla girerek vatandaşları ezdi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Aracın kalabalığın arasına dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan çok sayıda yaralı bulunduğu, halkın panik içinde kaçıştığı görüldü.

Yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel medya, aracın sürücüsü Yang Zanyun adlı şahsın, olayın ardından gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın daha önce de farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Çin’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 43 yaralı

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