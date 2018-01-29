Ülkenin güneybatısındaki Guizhou kentine bağlı Suiyang ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir askeri uçağın eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

ALÇAK İRTİFADA BİR ANDA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Bölgede yaşayan halk tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde alçak irtifada seyreden uçağın bir anda yönünü değiştirdiği görülüyor.

Uçağın düştüğü alandan çekildiği belirtilen görüntülerde ise yanan uçaktan çıkan dumanlar dikkat çekiyor.

Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Çin’de askeri uçak düştü VİDEO