Çin'de bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Çin'in Chongping kentinde bir kadın anaokulunun girişinde bulunan çocuklara bıçaklı saldırıda bulundu. Polis olayda 14 çocuğun yaralandığını açıkladı.

ÇALIŞANLAR KONTROL ALTINA ALDI

Saldırganın 30 yaşındaki bir kadın olduğu ve anaokulu çalışanlarınca kontrol altına alındığı bildirildi. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'de kesici ya da silahlı saldırı olayları oldukça nadir görülüyor. Çin'de silah satışı batılı ülkelere nazaran oldukça sıkı kurallara tabi.