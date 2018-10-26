taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6505
Euro
6.42715
Altın
1235.185
Borsa
93175.08
Gram Altın
224.089

Çin'de bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Çin'in Chongping kentinde bir kadın, anaokulu girişinde çocuklara bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

few

Çin'in Chongping kentinde bir kadın anaokulunun girişinde bulunan çocuklara bıçaklı saldırıda bulundu. Polis olayda 14 çocuğun yaralandığını açıkladı.

ÇALIŞANLAR KONTROL ALTINA ALDI

Saldırganın 30 yaşındaki bir kadın olduğu ve anaokulu çalışanlarınca kontrol altına alındığı bildirildi. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'de kesici ya da silahlı saldırı olayları oldukça nadir görülüyor. Çin'de silah satışı batılı ülkelere nazaran oldukça sıkı kurallara tabi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

120
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

116
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

94
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

122
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

45
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

144
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM