Çin'de bir binada meydana gelen yıkımda, iki kişi korkunç bir biçimde can verdi.

Çin'de bina yıkımı 2 kişiyi öldürdü VİDEO

BALKON YIKILDI

Binanın üst katında sebebi belli olmayan bir biçimde üst katlardaki dairelerden birinin balkonu yıkıldı. Yıkılan balkon hızla bütün halde yola düştü. Moloz yığını doğruca yoldaki araçlar ve iki kişinin üzerine düştü.

İKİ KİŞİ CAN VERDİ

O sırada caddede yürüyen iki kişinin üzerine düşen moloz yığını, adamları oracıkta canından etti. Bununla birlikte yoldaki araçların üzerinde de ağır hasar oluşturan yıkık balkon, yere düştüğünde un ufak oldu.

Olay ile ilgili polis yetkilileri soruşturma başlattı, balkonun yıkımıyla iki kişinin ölümüne sebep olan olay araştırılıyor.