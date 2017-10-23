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Çin'de bir adam güvenlik görevlisini raylara itti

Hong Kong'da bir tren istasyonunda çalışan 59 yaşındaki kadın, yolcunun kendisini itmesiyle raylara düştü.

23.10.2017 - 10:34
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  2. Dünya

Hong Kong'un Yuen Long istasyonunda görevli bir kadın, gelecek treni bekliyordu. Ancak arkasından yaklaşan erkek bir yolcu, kadını rayların olduğu bölüme iterek herkesi şaşırttı.

Çin'de bir adam güvenlik görevlisini raylara itti

Çin'de bir adam güvenlik görevlisini raylara itti VİDEO

GÖREVLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adam; görevli kadını raylara ittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İtilmenin şiddetiyle raylara çenesini vuran görevli kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

Çin'de bir adam güvenlik görevlisini raylara itti

SALDIRGAN YAKALANDI

56 yaşındaki adam, tren istasyonu yakınında 'saldırı' suçundan yakalandı. Sorugusu ise devam ediyor.

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