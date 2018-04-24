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Çin'de bir barda yangın: 18 ölü 5 yaralı

Ülkenin güneyinde bir barda çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA | 24.04.2018 - 06:13..
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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barında yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çin'de bir barda yangın: 18 ölü 5 yaralı

Çin'de bir barda yangın: 18 ölü 5 yaralı

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KUNDAK ŞÜPHESİ

Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kasten çıkarıldığı yönünde olduğu belirtildi.

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