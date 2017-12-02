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Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

Çin'de Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda kontrol noktasından geçen bir çiftin bavulundan 200 canlı hamam böceği çıktı.

AA | 02.12.2017 - 01:25..
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Yerel medyadaki haberlere göre, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında yaşlı bir çifte ait bagajda, X-ray cihazından geçerken plastik bir poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğu fark edildi. Bagajın açılması üzerine poşetin içinden 200 kadar canlı hamam böceği çıktı.

Çin'de bir çiftin bavulundan 200 hamam böceği çıktı

"KREMİN İÇİNDE KULLANIYORUZ"

Güvenlik görevlilerinin sorusu üzerine yaşlı çift, hamam böceklerini kremin içinde kullandıklarını ifade etti ancak görevliler, böceklerin uçağa sokulmasına izin vermedi.

Çin'de ağustos ayında otobüs terminalindeki güvenlik kontrolünde bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

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