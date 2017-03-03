Çin'de bir kadın 7 gün arayla doğum yaptı

Ülkenin People’s Daily Online Gazetesi’nin haberine göre, üçüzlere hamile olan bir kadın doğuma girdiğinde önce erkek bebeğini dünyaya getirdi.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Chen soyadlı kadın, 30’uncu haftasında (21 Şubat) sancılanarak doğum yaptı. Ancak daha sonra doğum sancıları durduğu için kadın, karnında iki bebeğiyle hamileliğini sürdürdü.

İKİZ BEBEK DOĞURDU

Uzmanlar, 1.44 kilogram ağırlığındaki erkek bebek prematüre olduğu için ikiz bebeklerin anne karnında kalmasını daha makul buldu. 28 Şubat tarihinde yeniden sancılanan anne, bu kez ikiz kız bebeklerini de doğurdu.

Bebeklerin ayrı doğumlarla dünyaya gelmesinde, erkek bebek ile ikizlerin ayrı plesentaları paylaşmasının sebep olduğu öğrenildi.

ÖNCE ERKEK BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Dikoryonik gebelik adı verilen bu döllenme tipine göre, kız bebekler çift koryonla tek plesentada ve erkek bebek de diğer plesentada olmak süretiyle ortada iki plesentalı döllenme var. Önce erkek bebek dünyaya geldi.