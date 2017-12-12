Çin'de budist tapınağı alev alev yandı

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Mianzhu kentindeki Asya'nın en yüksek ahşap tapınağı olma özelliğine sahip Jiulong Tapınağı, cayız cayır yandı, alevlerin arasında küle döndü.
KISA SÜREDE KÜLE DÖNDÜ
Asya’nın en yüksek ahşap pagodası Jiulong Tapınağı, alevler içinde kalarak yıkıldı.
Jiulong Tapınağı’nda yer alan ahşap pagoda, dün sabah çıkan yangında kül oldu. 16 katlı yapı, Asya’nın en yüksek ahşap pagodası olarak biliniyordu. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmezken, yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.