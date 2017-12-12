Çin'de budist tapınağı alev alev yandı

1 Ölümden ölü taklidi yaparak kurtuldu Ankara'da boşandığı kocasının silahlı saldırısına uğrayıp ölü taklidi yaparak kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

2 Kremlin: Suriye'deki hava ve deniz üsleri korunacak Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi asker çekme planına rağmen, gerektiğinde "teröristleri" vurabilmek için Suriye'deki deniz ve hava üssünü muhafaza edeceğini açıkladı.

3 Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin öyküsü gibi pek çok öykünün yazarı, Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un heykeli, 89’uncu doğum gününde Maltepe’de açıldı.

4 Gebelik takibi hayati önem taşıyor Gebelik süreci, öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Baran, “İlk üç ay gebelik kayıplarının görülme ihtimali daha yüksektir." dedi.

5 Sağlıklı bir doğum için 5 uyarı Op. Dr. Ezgi Roza Gül, sağlıklı bir doğum için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

6 ATM’lere kopyalama cihazı yerleştiren 4 kişi tutuklandı Kastamonu'da ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.