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Çin'de çocuklarını kurtarmak için anne kendini feda etti

Çin'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, bir anne çocuklarının canını kurtarabilmek için kendi canını feda etti.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 15:45..
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Çin'de bir apartmanda yangın çıktı. İftaiye ekipleri hemen olay yerine gelirken, yangın kısa sürede binayı çepeçevre sardı. Dairelere kadar ulaşan alevler, apartman sakinlerini de tehdit ederken, bir anne çocuklarını kurtarmak içinkendi canını feda etti.

Çocuklarını yanmaktan kurtaran anne hayatını kaybetti- VİDEO
ÇOCUKARINI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Anne yangında mahsur kalınca çocuklarını kurtarmak için onları 5.kattan attı. 2 kardeş komşuları tarafından çarşaflarla yakalanarak kurtarıldı. Çocuklarını kurtarmak için son gücünü kullanan anne ise hastanede hayatını kaybetti.

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