Çin'de çocuklarını kurtarmak için anne kendini feda etti

Çin'de bir apartmanda yangın çıktı. İftaiye ekipleri hemen olay yerine gelirken, yangın kısa sürede binayı çepeçevre sardı. Dairelere kadar ulaşan alevler, apartman sakinlerini de tehdit ederken, bir anne çocuklarını kurtarmak içinkendi canını feda etti.

ÇOCUKARINI KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Anne yangında mahsur kalınca çocuklarını kurtarmak için onları 5.kattan attı. 2 kardeş komşuları tarafından çarşaflarla yakalanarak kurtarıldı. Çocuklarını kurtarmak için son gücünü kullanan anne ise hastanede hayatını kaybetti.