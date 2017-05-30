Çin'de çöpler kurtçuklarla yok ediliyor

Konuyla ilgili konuşan Pengshan kentindeki bir çiftliğin yöneticisi Hu Rang, kökeni Amerika'da olan kurtçukların bazı özel yiyecekleri tükettiklerini söyledi.

"1 KİLO KURT, 2 KİLO ÇÖP YİYEBİLİYOR"

"Bir kilo ufak kurt, dört saatte ortalama iki kilo çöp yiyebiliyor" diyen Rang, kurtçukların yemek artıkları, bozulmuş yiyecekler, dışkılar, hayvan leşleri ve bozulup kokuşmakta olan her türlü organik maddeleri yediğini belirtti.

KURTÇUKLARIN YARARI SADECE ÇÖPLERİ İMHA ETMESİ DEĞİL

Aslında bu yiyici böceklerin yararı yalnızca çöplerin imha edilmesinden ibaret değil. Bunlar iyice semirdikten sonra bir kısmı canlı olarak veya kurutulup tavuk, balık, kaplumbağa gibi hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Kurtlar, yüzde 60'tan fazla protein ve yüzde 36 lipit içerdikleri için bu hayvanlar açısından son derece besleyici.

ÇÖPLER, HAYVANLAR ARACILIĞIYLA YENİDEN BESLEME DÖNGÜSÜNE ENJEKTE EDİLMİŞ OLUYOR

Özetle bu kurtçuklar sayesinde atık yiyeceklerin içindeki protein ve yağlar geri kazanılarak, tavuk ve balık gibi beslenip yenen hayvanlar aracılığıyla yeniden insan besleme döngüsüne enjekte edilmiş oluyorlar. Kurtçukların son bir yararı da tarımda biyolojik gübre olarak kullanılabiliyor olmaları. Dolayısıyla yarar yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik.