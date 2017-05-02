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Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı

Çin'de bir damat, düğüne davet ettiği 200 kişinin ailesi ve arkadaşları yerine para karşılığı gelen kişiler olduğu ortaya çıkınca tutuklandı

02.05.2017 - 06:27
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Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı

BBC Türkçe'nin haberine göre Şanii bölgesindeki yerel basına göre olayı gelinin ailesi fark etti. Liu ailesi, damadın davetlileriyle konuştuklarında herkesin "Yalnızca arkadaşız" demesi ve nasıl tanıştıklarını anlatamamaları üzerine şüphelendi.

Tören başladığında damadın ailesinin hâlâ ortalıkta olmaması üzerine, Lui ailesi damadın yalan söylediğini fark etti.

KONUKLAR İTİRAF ETTİ

Yerel TV kanalı Şanşi TV'ye konuşan "konuklar", Bay Wang adlı damadın kendilerine 80 yuan (yaklaşık 35 TL) verdiğini, karşılığında onun ailesi ve arkadaşlarıymış gibi davranmalarını istediğini anlattı.

UYGULAMA ÜZERİNDEN FİYAT PAZARLIĞI

Davetlilerden bazıları üniversite öğrencisi ve taksici olduklarını söylerken bir diğer davetli de WeChat adlı uygulama üzerinden damatla yaptığı fiyat pazarlığı yazışmalarını gösterdi.

Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı

Damat ile gelinin üç yıldır birlikte olduğu bildirilirken, çiftin tamamen farklı arkadaş gruplarına sahip olması nedeniyle daha önce yanlış giden bir şey olduğunu fark etmedikleri haberde yer aldı.

HANGİ YASAYA GÖRE TUTUKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan damadın neden böyle bir yönteme başvurduğu ve hangi yasaları ihlal ettiği net değil. Bazı haberlerde gelinin ailesinin damadın ailesini yoksul bulduğu, damadın da ailesini utandırmamak için onları davet etmekten vazgeçtiği yer alırken, devlete ait yerel haber portalı Şibu Online polisin konuyu soruşturmakta olduğunu yazdı.

Düğünde yaşananların arkasındaki nedenleri öğrenmekte sabırsızlanan Çinli sosyal medya kullanıcıları, olay hakkında çeşitli senaryolar geliştirdi.
Bir Sina Weibo kullanıcısı "Bir kişi çok yoksulsa 200 davetliye nasıl para ödeyebilir?" diye sorarken diğerleri de ailesini düğüne davet etmekten utanacak kadar ne yaşamış olabileceğini sorguladı.

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