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Çin'de devlet görevlilerine yolsuzluk gözaltısı

Çin'de 2013 yılından bu yana 1.34 milyon memur yolsuzluktan cezalandırıldı.

08.10.2017 - 15:05
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Çin'in yolsuzluk karşıtı gözlemcisi, Çin Devlet Başkanı Başkan Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kapsamında 2013 yılından bu yana 1.34 milyon alt kademe devlet görevlisinin cezalandırıldığını söyledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Bu ay sonunda önemli bir Komünist Parti liderlik yarışına hazırlanacak olan Xi, beş yıllık dönem boyunca çekirdek politikasında "kaplanları ve sinekleri", yani önceliğini üst düzey ve alt düzey görevlileri hedef alan yolsuzluk karşıtı bir kampanya hazırladı.

Çin'de devlet görevlilerine yolsuzluk gözaltısı

Çin 19. Ulusal Kongresinin 18 Kasım’da toplanması bekleniyor. Beş yıllık planların değerlendirileceği kongrede  Xi kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi öne çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, İç Denetim Merkez Komisyonun verilerine göre 648 bin yetkili yerel yönetimler bazında alt kademe küçük yolsuzluklara karışan isimler olarak geçiyor. Bunun yanında birkaç tane üst düzey yöneticinin de hakkında yolsuzluk suçlaması bulunuyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDE MERCEK ALTINDA

Ağustos ayında Çin Maliye Bakanlığı yolsuzluk komitesi başkanı da yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltına alınmıştı.  Eylül ayında da Çin Merkez Askeri Komisyonunun başındaki üst düzey bir general de yolsuzluk soruşturması kapsamında sorguya alınmıştı.

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