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Çin'de dikey ormanlar inşa edilecek

Çin, hava kirliliğiyle mücadele etmek için dikey orman projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

10.02.2017 - 10:22
  1. Haberler
  2. Projeler
Çin'de dikey ormanlar inşa edilecek

Hava kirliliği konusunda dünyadaki en sıkıntıda olan ülkelerden biri olan Çin, enerji politikası ve karbon salınımını azaltma mücadelesine bir yenisini daha ekliyor.

Çin'de dikey ormanlar inşa edilecek

DİKEY ORMANLARLA DESTEKLEYECEKLER

Bu konuda benzinli ve dizel araçlara sınırlama koyan, elektrikli araçlaraı ise destekleyen Çin, inşa durumunda bulunan kömür santrallerinin inşaatlarını da durdurduğunu açıklamıştı. Bunlara ek olarak da 'Dikey Ormanlar' projesi ile destekleyecek.

Çin'de dikey ormanlar inşa edilecek

NANJİNG'DE İNŞA EDİLECEK

Mimar Stefano Boeri Architetti’nin tasarımı olan ve Milano özelinde oldukça popülerler olan dikey ormanların benzeri Nanjing Kuleleri adıyla Çin’in Nanjing şehrinden inşa edilecek.

Çin'de dikey ormanlar inşa edilecek

GÜNLÜK 60 KG OKSİJEN

200 Metrelik ve 100 metrelik iki kule olarak inşa edilecek bu yapılar bölgede yer alan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağacı bünyesinde barındıracak.

Bu projeyle günlük 60kg oksijen üretilebilecek. Kuleler bunun yanında ofis, müze, doğaya uygun mimarlığın anlatılacağı bir okul,yüzme havuzu, mağazalar ve restoranlar gibi kullanım alanları için tahsis edilecek. Nanjing şehrinin ardından, Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou ve Guizhou şehirlerininde bu projeden yararlanılması düşünülüyor.

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