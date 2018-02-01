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Çin’de doğal afetlerde 881 kişi öldü

Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2017'de meydana gelen doğal afetlerde 881 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA | 01.02.2018 - 19:22..
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çin

Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017’de ülkenin yaklaşık yüzde 80’inde etkili olan sel, tayfun, kuraklık ve depremlerde 881 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 140 milyon insanın etkilendiği afetler nedeniyle 5 milyon 250 bin kişinin de yaşadığı yerden göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

48 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYBA NEDEN OLDU

Ayrıca doğal afetlerin 18,5 milyon hektarlık tarım arazisini etkilediği ve yaklaşık 302 milyar yüen (yaklaşık 48 milyar dolar) ekonomik kayba neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 153 bin evin yıkıldığı, 312 bin evin ise ciddi zarar gördüğü kaydedildi.

GEÇEN 5 YILA GÖRE ETKİLENEN İNSAN SAYISI DÜŞTÜ

Öte yandan 2017'de ülkede 5 ve üzeri büyüklükte 13 deprem meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, geçen 5 yıla göre doğal afetlerden etkilenen insan sayısı ve maruz kalınan ekonomik kaybın düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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